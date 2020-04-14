«На улице много людей»: В Туле снова очень низкий уровень самоизоляции

Фото из архива Myslo.

В Туле снова низкий уровень самоизоляции граждан. Об этом свидетельствуют данные Яндекса. На 9.00 индекс самоизоляции составлял 2,6 балла. Это значит, что на улице утром было много людей.

Кстати, по результатам опроса Myslo 42,5% туляков уже вышли на работу, 49,8% ответственно самоизолировались. 3,9% выходят прогуляться с детьми, а 5,8% решили погулять на улице пока была хорошая погода.

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.