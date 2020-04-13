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Как тулякам оформить цифровой пропуск в Москву

Как тулякам оформить цифровой пропуск в Москву

С 15 апреля гражданам для поездок по Москве и области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск.

Власти сообщают, что пропуск необходим не только москвичам, но и тем, кто приезжает в столицу или Подмосковье из других регионов. Заявки на оформление данного документа уже начали принимать с 13 апреля.

Получить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru. Если нет возможности воспользоваться интернетом, можно позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправить СМС на номер 7377.
 
Пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и иметь с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.
 

Цифровые пропуска будут делиться на три категории:

  1. Для поездок на работу.
  2. Для поездок в медицинские учреждения.
  3. Для поездок по любым другим делам.
Пропуска первой категории будут выдавать только один раз на срок до 30 апреля. Они не ограничиваются маршрутом передвижения.
 
Пропуск для поездок в больницы выдается на один день. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено. Пропуск последней категории действует в течение одного дня. Его можно получать лишь дважды в неделю.
 
Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.
Цифровые пропуска не нужны военнослужащим, госслужащим, судьям, адвокатам, нотариусам и их помощникам, журналистам, охранникам и детям до 14 лет.
 
Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете необходимые ограничения, пропуск также не нужен.
 
Обратите внимание, что цифровой пропуск выдается бесплатно.
 

Отметим, что за передвижение без пропуска полагается штраф на сумму от тысячи до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение или, если оно привело к причинению вреда здоровью или имуществу, грозит штраф в 15-50 тысяч рублей.

Ответы на актуальные вопросы читайте здесь.

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