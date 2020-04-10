Необычный Музей индустриальной культуры переезжает в Тульскую область из Москвы

Фото Музея индустриальной культуры.

«Мой любимый Музей индустриальной культуры должен покинуть свое текущее место в Москве», – написал в блоге дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Последнее время музей испытывал серьезные финансовые трудности, из-за чего не смог больше оставаться в столице. Уже 15 апреля он должен освободить площадку. Музей переедет в Заокский район, где уже не первый год строится для него полустанок «Музейный».

Основой экспозиции Музея станет узкоколейка длиной около 350 м. На территории планируется несколько отделов: железная дорога, спорт, эстрада «ракушка», открытая стоянка для техники, ангар для основной экспозиции и площадка военно-исторического клуба.

Основные цели музея — изучение истории техники и промышленности и сохранение технического наследия для будущих поколений.

– К величайшему сожалению, мой любимый Музей индустриальной культуры должен покинуть свое текущее место в Москве. Очень жаль, что никто не придумал, как оставить это потрясающее заведение на территории Москвы, поэтому они уезжают в Тульскую область, — пишет дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Он перевел 145 тысяч рублей, собранные с прямой трансляции, музею, и предлагает всем своим читателям последовать его примеру.

Музей нуждается в финансовой поддержке и помощи волонтеров. Также ему необходимы транспортные услуги: эвакуаторы для перевозки легковых автомобилей, манипуляторы для перевозки рельсового пути, железнодорожных дрезин и других крупногабаритных экспонатов, перевозка негабаритных грузов. Нужны 20-футовые морские контейнеры для хранения экспонатов! Подробности здесь

справка Myslo

Музей индустриальной культуры — это музей воспоминаний. Большинство представленных предметов когда-то окружали нас в повседневной жизни, были в наших домах.

Детям будет интересно посмотреть на игрушки их родителей. А с некоторыми экспонатами можно даже играть. Мамы увидят старинную бытовую технику, швейные машинки и другие женские «штучки», которыми пользовались наши бабушки. А пап ждут машины, мотоциклы и всевозможный инструмент.

В музее нет табличек и ограждений, обычных для других музеев. Многие экспонаты можно потрогать, подержать в руках, узнать как они работают. Наш музей стал своеобразным клубом по интересам, объединяющим любителей и хранителей истории техники. Часть экспозиций музея — это коллекции, представленные этими людьми. Часть экспонатов была подарена посетителями нашего музея, поэтому Музей индустриальной культуры можно считать истинно народным музеем.