Кадр из видео.
На красный и по встречке: в Туле водитель устроил дрифт напротив здания УМВД
Видео инцидента засняли очевидцы и выложили в соцсетях.
Вечером 11 марта в Туле на проспекте Ленина водитель устроил опасный дрифт. Находившегося за рулем человека не смутили остальные участники дорожного движения, а также то, что он выехал на красный свет и на встречку.
Примечательно, что инцидент произошел практически напротив здания областного УМВД.
Просим сотрудников Госавтоинспеции обратить внимание на этого водителя.
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