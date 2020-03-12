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На красный и по встречке: в Туле водитель устроил дрифт напротив здания УМВД
Кадр из видео.

На красный и по встречке: в Туле водитель устроил дрифт напротив здания УМВД

Видео инцидента засняли очевидцы и выложили в соцсетях.

Вечером 11 марта в Туле на проспекте Ленина водитель устроил опасный дрифт. Находившегося за рулем человека не смутили остальные участники дорожного движения, а также то, что он выехал на красный свет и на встречку.

Примечательно, что инцидент произошел практически напротив здания областного УМВД.

Просим сотрудников Госавтоинспеции обратить внимание на этого водителя.

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