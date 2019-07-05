Уголовное дело не возбуждено: Что делать тулякам-пайщикам КПК «Регион капитал»
По неофициальным данным, от действий КПК «Регион капитал» в Тульской области пострадали более 30 человек.
В редакцию Myslo продолжают обращаться пайщики КПК «Регион капитал», которые как и герои предыдущей публикации потеряли крупные суммы денег из-за закрытия офиса кредитно-потребительского кооператива.
Об этом Myslo подробно писал 3 июня. В полиции сообщили, что спустя месяц все еще продолжается доследственная проверка и конкретного процессуального решения пока не принято.
Между тем, двери КПК «Регион капитал», обещавшего вкладчикам стабильный пассивный доход, закрыты, а телефоны не отвечают. Закрылся офис еще в мае, а решение об исключении кооператива из Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов Центральный банк РФ принял только 15 июня. При этом формально КПК «Регион капитал» является пока что действующей организацией.
Что делать в этой ситуации пайщикам? Этот вопрос Myslo задал региональному отделению Центрального банка.
– Следует проверить по своему экземпляру договора передачи сбережений полное наименование кооператива, его ИНН и ОГРН, юридический адрес, а также аналогичную информацию по организации, застраховавшей эти сбережения. В том случае, если в договоре нет сведений о том, кем застрахованы сбережения, данная информация может быть размещена на сайте кооператива.
Далее необходимо обратиться в кооператив и организацию, страховавшую сбережения. Все обращения надо подавать в письменной форме, заказной почтой, под квитанцию и с уведомлением о вручении.
Получив ответ на свое обращение, либо возвращенное почтой письмо , пайщику следует обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика – т. е. по юридическому адресу кооператива.
Кстати, КПК «Регион Капитал» – не первый кооператив, который лишил туляков накопленных сбережений. Минувшей зимой лопнул «Капитал Инвест», забрав с собой миллионы рублей. На данный момент руководитель «Капитал Инвеста» уже полгода находится в розыске, но пока поиски безуспешны.
К сожалению, риски потерять деньги у пайщиков очень велики. Заманчивые обещания, о страховании сбережений часто оказываются пустым звуком. А все потому, что страхование ответственности КПК перед пайщиками делается делается кооперативом добровольно, по своему желанию.
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