Уголовное дело не возбуждено: Что делать тулякам-пайщикам КПК «Регион капитал»

По неофициальным данным, от действий КПК «Регион капитал» в Тульской области пострадали более 30 человек.

В редакцию Myslo продолжают обращаться пайщики КПК «Регион капитал», которые как и герои предыдущей публикации потеряли крупные суммы денег из-за закрытия офиса кредитно-потребительского кооператива.

Об этом Myslo подробно писал 3 июня. В полиции сообщили, что спустя месяц все еще продолжается доследственная проверка и конкретного процессуального решения пока не принято.

Между тем, двери КПК «Регион капитал», обещавшего вкладчикам стабильный пассивный доход, закрыты, а телефоны не отвечают. Закрылся офис еще в мае, а решение об исключении кооператива из Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов Центральный банк РФ принял только 15 июня. При этом формально КПК «Регион капитал» является пока что действующей организацией.

Что делать в этой ситуации пайщикам? Этот вопрос Myslo задал региональному отделению Центрального банка.

– Следует проверить по своему экземпляру договора передачи сбережений полное наименование кооператива, его ИНН и ОГРН, юридический адрес, а также аналогичную информацию по организации, застраховавшей эти сбережения. В том случае, если в договоре нет сведений о том, кем застрахованы сбережения, данная информация может быть размещена на сайте кооператива.

Далее необходимо обратиться в кооператив и организацию, страховавшую сбережения. Все обращения надо подавать в письменной форме, заказной почтой, под квитанцию и с уведомлением о вручении.

Если срок возврата денег по договору передачи сбережений не подошел, в адрес кооператива следует направить требование о досрочном возврате денег.

В случае, если в договоре не предусмотрено досрочного возврата, необходимо обратиться в кооператив с заявлением о выходе их состава пайщиков, в этом случае вышедшему пайщику обязаны вернуть сбережения. Если же срок возврата денег по договору передачи сбережений подошел, следует обратиться в кооператив с требованием об исполнении обязательств по договору.

Получив ответ на свое обращение, либо возвращенное почтой письмо , пайщику следует обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика – т. е. по юридическому адресу кооператива.

Целесообразно одновременно с исковым заявлением подать в суд ходатайство о применении обеспечительных мер по иску в виде ареста на счета и имущество кооператива, поскольку при наличии у кооператива денег на счетах и имущества, это поможет получить возмещение. После вступления в силу судебного решения подать заявление о направлении исполнительного документа на принудительное исполнение.

В случае признания кооператива банкротом и назначения конкурсного

управляющего, нужно направить в его адрес документы для включения требований в реестр кредиторов.

При наличии признаков мошеннических действий со стороны сотрудников КПК, пайщики вправе обратиться в с заявлением в правоохранительные органы, получить статус потерпевшего по уголовному делу и подать гражданский иск.

Кстати, КПК «Регион Капитал» – не первый кооператив, который лишил туляков накопленных сбережений. Минувшей зимой лопнул «Капитал Инвест», забрав с собой миллионы рублей. На данный момент руководитель «Капитал Инвеста» уже полгода находится в розыске, но пока поиски безуспешны. К сожалению, риски потерять деньги у пайщиков очень велики. Заманчивые обещания, о страховании сбережений часто оказываются пустым звуком. А все потому, что страхование ответственности КПК перед пайщиками делается делается кооперативом добровольно, по своему желанию.

Контролировать действия руководства кооператива по выбору страховой компании, заключению договора страхования, исполнению обязательств по выплате страховой премии должны сами пайщики. Но на практике мало кто из них знает об этом. Как и о том, что орган управления деятельностью кооператива – общее собрание пайщиков. Пайщик имеет право принимать участие в общих собраниях членов КПК и голосовании по повестке. На собрании можно потребовать от руководителя предоставить отчет о результатах деятельности КПК, о результатах проверок со стороны саморегулируемой организации (СРО) и Банка России, о

получаемых КПК предписаниях и результатах их выполнения. Пайщик имеет право быть в курсе всех принимаемых решений, особенно о выдаче

кредитов из средств пайщиков, знакомиться с отчетностью, результатами проверок и так далее. Если у пайщиков нет влияния на принятие решений кооператива, если собрания вовсе не проводятся, займы своим членам не выдаются, то это тоже повод обратиться в Банк России.