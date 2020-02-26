На Одоевском шоссе в Туле приезжий изнасиловал женщину

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В ночь на 15 февраля возле одного из домов на Одоевском шоссе было совершено нападение на женщину. Кроме того, угрожая потерпевшей убийством, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«Определить местонахождение преступника по „горячим следам“ не представилось возможным. 22 февраля 2020 года, путем проведения согласованных следственных и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками УМВД по Тульской области подозреваемый в совершении указанного преступления был установлен и задержан. Им оказался 29 — летний иностранный гражданин», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

По факту нападения на женщину возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Подозреваемый находится под стражей.