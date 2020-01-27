На ул. Хворостухина в Туле насильник напал на школьницу и затащил в овраг

Как стало известно Myslo, вечером 26 января на ул. Хворостухина в Туле была совершена попытка изнасилования 14-летней девочки. По имеющейся на настоящее время информации, преступник напал на подростка в промежутке времени между 20.00 и 21.00. Это произошло неподалеку от остановки общественного транспорта, которая находится через дорогу от дома №25.

Злоумышленник затащил свою жертву в овраг и попытался надругаться над ней. По предварительной информации, ему не удалось довести задуманное до конца. Преступник скрылся.

После сообщения о происшествии на место прибыло более десятка оперативников и сотрудников полиции в форме. Кинолог с собакой осмотрел буквально каждый метр оврага, а оперативники прочесали все близлежащие дворы. К сожалению, найти насильника по горячим следам не удалось.

На поиски преступника ориентирована вся полиция города.

В региональном следственном управлении сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3. ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

UPD в 12.15: уточнено время совершения преступления.