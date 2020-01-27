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На ул. Хворостухина в Туле насильник напал на школьницу и затащил в овраг

На ул. Хворостухина в Туле насильник напал на школьницу и затащил в овраг

Преступник скрылся, правоохранительные органы ведут его поиски.

Как стало известно Myslo, вечером 26 января на ул. Хворостухина в Туле была совершена попытка изнасилования 14-летней девочки. По имеющейся на настоящее время информации, преступник напал на подростка в промежутке времени между 20.00 и 21.00. Это произошло неподалеку от остановки общественного транспорта, которая находится через дорогу от дома №25.
 
 
Злоумышленник затащил свою жертву в овраг и попытался надругаться над ней. По предварительной информации, ему не удалось довести задуманное до конца. Преступник скрылся.
 
После сообщения о происшествии на место прибыло более десятка оперативников и сотрудников полиции в форме. Кинолог с собакой осмотрел буквально каждый метр оврага, а оперативники прочесали все близлежащие дворы. К сожалению, найти насильника по горячим следам не удалось.
 
На поиски преступника ориентирована вся полиция города.
 
 
В региональном следственном управлении сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3. ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
 
UPD в 12.15: уточнено время совершения преступления.
 
 

Внимание! Если вы вечером 26 января в районе ул. Хворостухина, ул. Лизы Чайкиной, ул. Баженова и других видели подозрительного человека или стали свидетелем нападения, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 02. Также можно позвонить руководителю следственного отдела по Пролетарскому району г. Тулы Щепакову Дмитрию Павловичу по телефону +7 (961) 147-87-56. Даже незначительная, на ваш взгляд, информация может помочь задержать насильника.

Приметы преступника: на вид 20-25 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения. Лицо круглой формы, волосы темные средней длины, кожа смуглая.

 

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:43 +10
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Тула

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