На ул. Хворостухина в Туле насильник напал на школьницу и затащил в овраг
Преступник скрылся, правоохранительные органы ведут его поиски.
Как стало известно Myslo, вечером 26 января на ул. Хворостухина в Туле была совершена попытка изнасилования 14-летней девочки. По имеющейся на настоящее время информации, преступник напал на подростка в промежутке времени между 20.00 и 21.00. Это произошло неподалеку от остановки общественного транспорта, которая находится через дорогу от дома №25.
Злоумышленник затащил свою жертву в овраг и попытался надругаться над ней. По предварительной информации, ему не удалось довести задуманное до конца. Преступник скрылся.
После сообщения о происшествии на место прибыло более десятка оперативников и сотрудников полиции в форме. Кинолог с собакой осмотрел буквально каждый метр оврага, а оперативники прочесали все близлежащие дворы. К сожалению, найти насильника по горячим следам не удалось.
На поиски преступника ориентирована вся полиция города.
В региональном следственном управлении сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3. ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
UPD в 12.15: уточнено время совершения преступления.
Внимание! Если вы вечером 26 января в районе ул. Хворостухина, ул. Лизы Чайкиной, ул. Баженова и других видели подозрительного человека или стали свидетелем нападения, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 02. Также можно позвонить руководителю следственного отдела по Пролетарскому району г. Тулы Щепакову Дмитрию Павловичу по телефону +7 (961) 147-87-56. Даже незначительная, на ваш взгляд, информация может помочь задержать насильника.
Приметы преступника: на вид 20-25 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения. Лицо круглой формы, волосы темные средней длины, кожа смуглая.
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