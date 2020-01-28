Напавший на 14-летнюю школьницу насильник-педофил задержан в Туле

Как стало известно Myslo, задержанному 22 года, он гражданин другого государства.

После сообщения о нападении на ребенка в районе улицы Хворостухина на ноги подняли весь оперативный состав тульской полиции. По нашим данным, потерпевшая описывала напавшего как молодого невысокого мужчину азиатской внешности. Вычислить преступника было непросто, но всё же полиция совместно с работниками следственного комитета смогла выйти на его след 27 января и задержать.

Известно, что ему 22 года, он гражданин другого государства, однако имеет регистрацию в Ленинградской области. Предположительно, ранее не судим. В ближайшее время он намеревался вернуться по месту регистрации.

В СК РФ по Тульской области комментируют:

– Сейчас расследуется уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Дело возбуждено по факту совершения 26 января 2020 года преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки на улице Хворостухина города Тулы. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Однако благодаря совместным согласованным действиям сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области и УМВД России преступление было раскрыто, подозреваемого в совершении преступления удалось установить и задержать.

Им оказался 22-летний иностранный гражданин. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается».

Напомним, вечером 26 января на ул. Хворостухина в Туле была совершена попытка изнасилования 14-летней девочки. По имеющейся на настоящее время информации, преступник напал на подростка в промежутке времени между 20.00 и 21.00. Это произошло неподалеку от остановки общественного транспорта, которая находится через дорогу от дома №25.

Злоумышленник затащил свою жертву в овраг и попытался надругаться над ней. По предварительной информации, ему не удалось довести задуманное до конца.



