новости
новости
Регистрация
Напавший на 14-летнюю школьницу насильник-педофил задержан в Туле

Напавший на 14-летнюю школьницу насильник-педофил задержан в Туле

Как стало известно Myslo, задержанному 22 года, он гражданин другого государства.

После сообщения о нападении на ребенка в районе улицы Хворостухина на ноги подняли весь оперативный состав тульской полиции. По нашим данным, потерпевшая описывала напавшего как молодого невысокого мужчину азиатской внешности. Вычислить преступника было непросто, но всё же полиция совместно с работниками следственного комитета смогла выйти на его след 27 января и задержать.

Известно, что ему 22 года, он гражданин другого государства, однако имеет регистрацию в Ленинградской области. Предположительно, ранее не судим. В ближайшее время он намеревался вернуться по месту регистрации.

В СК РФ по Тульской области комментируют: 

– Сейчас расследуется уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Дело возбуждено по факту совершения 26 января 2020 года преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки на улице Хворостухина города Тулы. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Однако благодаря совместным согласованным действиям сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области и УМВД России преступление было раскрыто, подозреваемого в совершении преступления удалось установить и задержать.

Им оказался 22-летний иностранный гражданин. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается».

 

Напомним, вечером 26 января на ул. Хворостухина в Туле была совершена попытка изнасилования 14-летней девочки. По имеющейся на настоящее время информации, преступник напал на подростка в промежутке времени между 20.00 и 21.00. Это произошло неподалеку от остановки общественного транспорта, которая находится через дорогу от дома №25.

Злоумышленник затащил свою жертву в овраг и попытался надругаться над ней. По предварительной информации, ему не удалось довести задуманное до конца.


 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:03 +16
Другие статьи по темам
Событие
насильникнапал на школьницуулица Хворостухина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Китайским туристам закрыли въезд в Россию
Китайским туристам закрыли въезд в Россию
Yota начала продавать гаджеты ELARI
Yota начала продавать гаджеты ELARI
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.