100 000 рублей за «липовый» диплом: в Тульской области возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе

Фото из архива Myslo.

В следственном управлении СК РФ по Тульской области на основании материалов УФСБ возбудили уголовное дело в отношении директора частного учреждения профессионального образования «Белевский кооперативный техникум». Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия).

По версии следствия, 25 февраля 2020 года директор ЧУ ПО «Белевский кооперативный техникум», находясь в своем кабинете, незаконно получила 100 000 рублей за изготовление документа о прохождении обучения и в последующем соответствующего диплома без фактического обучения и сдачи экзаменов.

После получения денег подозреваемая был задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.