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В России упростят процедуру оформления гаражей
Фото из архива Myslo.

В России упростят процедуру оформления гаражей

В Правительство РФ внесли проект «гаражной амнистии».

В Правительство России внесли проект федерального закона, по которому упрощается порядок государственного кадастрового учета и регистрации права собственности на недвижимое имущество, находящееся в составе гаражно-строительных кооперативов. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области.

Согласно сведениям Росреестра, в стране более чем 3,5 млн незарегистрированных гаражей.

Из-за того, что отсутствовали правоустанавливающие документы, граждане годами не могли оформить объекты. А сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались. Поэтому количество фактически существующих  объектов значительно выше, чем действительно зарегистрированных.

- Предлагаемые меры сравнимы с «дачной амнистией», которая существенно упростила порядок оформления собственности для граждан, «гаражная амнистия» также облегчит жизнь более 4,5 млн автовладельцам, - считают эксперты Кадастровой палаты по Тульской области.

В Минэкономразвития России предложили особый механизм оформления прав граждан на земельные участки с гаражами, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, или принадлежащие гражданам машино-места в коллективном гараже.

Законопроект также устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гражданином таким объектом гаражного назначения.

  • Длительное добросовестное использование,
  • Выплата пая в гаражном кооперативе,
  • Ранее полученное решение о распределении гаража,
  • Документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации,
  • Ранее полученные документы технической инвентаризации и другое.

Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать дополнительный перечень документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом. Согласно законопроекту, вступление в силу нового порядка ожидается в 2021 году.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:45 0
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