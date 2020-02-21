Фото УГИБДД по Тульской области.
В Басово из-за неуступчивого водителя случилось тройное ДТП
В аварии пострадали два человека.
20 февраля в 19.26 в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Скуратовской 21-летний водитель KIA Cerato, по предварительным данным, не уступил дорогу Nissan Juke, у которого было преимущество в движении, и врезался в него. В свою очередь Nissan протаранил стоящий Opel Antara.
Видео из группы ВКонтакте «Тула. Жесть».
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали 31-летняя женщина — водитель Nissan – и 21-летний пассажир KIA.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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