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Весна идет! В Туле распускаются подснежники – фоторепортаж
Фоторепортаж Алексея Горохова.

Весна идет! В Туле распускаются подснежники – фоторепортаж

Добрые вести с полей: в Тулу неминуемо идет весна, в этом году особенно рано. Фотограф Алексей Горохов спешит порадовать вас февральскими подснежниками!

«К счастью, недавние холода не навредили подснежникам. На время заморозков рост цветов приостанавливается, а когда теплеет — возобновляется снова. Показались из-под земли они еще месяц назад.

10 февраля цветы были засыпаны снегом:

А в последние три дня подснежники резко ускорили свой рост и сейчас уже готовы раскрыться.

На газонах появляются первые крокусы. На орешнике распустились женские цветки. Они очень маленькие, малинового цвета, размером несколько миллиметров, поэтому разглядеть их очень сложно — я снимал на самодельный макрообъектив. Сережки орешника, которые гораздо заметнее, — мужские цветки, распускаться они начали еще в декабре.

По деревьям течет сок.

Во дворе мне попались зимние опята — грибы, которые растут зимой во время оттепелей. Так как зима в этом году — одна сплошная оттепель, этих грибов должно быть много. Грибы вполне вкусные, но в городе их лучше не собирать».

По словам Алексея, в предыдущие годы подснежники на тех же местах распускались в период с 13 марта по 1 апреля. Такой уж в этом году февраль!

Галерея
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 1
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 2
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 3
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 4
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 5
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 6
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 7
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 8
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 9
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 10
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 11
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 12
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 13
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 14
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 15
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 16
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 17
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 18
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 19
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 20
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 21
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 22
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 23
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 24
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 25
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 26
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 27
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 28
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 29
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 30
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 31
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 32
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 33
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 34
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 35
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 36
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 37
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 38
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 39
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 40
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 41
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 42
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 43
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 44
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 45
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 46
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 47
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 48
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 49
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 50
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 51
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 52
Подснежники в феврале: весна идет!, Фото: 53
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