Весна идет! В Туле распускаются подснежники – фоторепортаж

Фоторепортаж Алексея Горохова.

Добрые вести с полей: в Тулу неминуемо идет весна, в этом году особенно рано. Фотограф Алексей Горохов спешит порадовать вас февральскими подснежниками!

«К счастью, недавние холода не навредили подснежникам. На время заморозков рост цветов приостанавливается, а когда теплеет — возобновляется снова. Показались из-под земли они еще месяц назад.

10 февраля цветы были засыпаны снегом:

А в последние три дня подснежники резко ускорили свой рост и сейчас уже готовы раскрыться.

На газонах появляются первые крокусы. На орешнике распустились женские цветки. Они очень маленькие, малинового цвета, размером несколько миллиметров, поэтому разглядеть их очень сложно — я снимал на самодельный макрообъектив. Сережки орешника, которые гораздо заметнее, — мужские цветки, распускаться они начали еще в декабре.

По деревьям течет сок.

Во дворе мне попались зимние опята — грибы, которые растут зимой во время оттепелей. Так как зима в этом году — одна сплошная оттепель, этих грибов должно быть много. Грибы вполне вкусные, но в городе их лучше не собирать».

По словам Алексея, в предыдущие годы подснежники на тех же местах распускались в период с 13 марта по 1 апреля. Такой уж в этом году февраль!