новости
новости
Регистрация
В Тульской области сиделка обчистила 90-летнюю пенсионерку
Фото с сайта pixabay.com.

В Тульской области сиделка обчистила 90-летнюю пенсионерку

Сотрудники полиции в Новомосковске выясняют детали кражи.

Жертвой противоправного деяния стала 90-летняя жительница Новомосковска, за которой ухаживала 36-летняя женщина. Она беспрепятственно могла находиться в квартире, знала, где хранятся сбережения пенсионерки и незаметно взяла себе 70 тысяч рублей.

Родственники потерпевшей обнаружили пропажу денег и обратились к полицейским.

На допросе сиделка призналась в краже. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
сиделка обокрала старушку
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стилист Александр Рогов приглашает тулячек на кастинг модного телешоу
Стилист Александр Рогов приглашает тулячек на кастинг модного телешоу
В Тульской области в подвале поликлиники нашли труп пропавшей женщины
В Тульской области в подвале поликлиники нашли труп пропавшей женщины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.