В Тульской области сиделка обчистила 90-летнюю пенсионерку

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Жертвой противоправного деяния стала 90-летняя жительница Новомосковска, за которой ухаживала 36-летняя женщина. Она беспрепятственно могла находиться в квартире, знала, где хранятся сбережения пенсионерки и незаметно взяла себе 70 тысяч рублей.

Родственники потерпевшей обнаружили пропажу денег и обратились к полицейским.

На допросе сиделка призналась в краже. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.