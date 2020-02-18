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В Тульской области в подвале поликлиники нашли труп пропавшей женщины

В Тульской области в подвале поликлиники нашли труп пропавшей женщины

Жительницу Донского искали с середины января этого года.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в поликлинике, которая находится на ул. Кирова в Донском Тульской области, обнаружили труп женщины. Тело лежало в подвале отделения сестринского ухода.
 
По нашей информации, на трупе не выявлено признаков преступного насилия. Личность погибшей установлена — оказалось, что это 58-летняя Ирина Васильевна Антонович, которая числилась пропавшей без вести и 15 января 2020 года была объявлена в розыск.
 
Сейчас правоохранительные органы выясняют, каким образом жительница Донского оказалась там, где ее обнаружили.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:40 +6
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