В Тульской области в подвале поликлиники нашли труп пропавшей женщины

Жительницу Донского искали с середины января этого года.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в поликлинике, которая находится на ул. Кирова в Донском Тульской области, обнаружили труп женщины. Тело лежало в подвале отделения сестринского ухода.

По нашей информации, на трупе не выявлено признаков преступного насилия. Личность погибшей установлена — оказалось, что это 58-летняя Ирина Васильевна Антонович, которая числилась пропавшей без вести и 15 января 2020 года была объявлена в розыск

Сейчас правоохранительные органы выясняют, каким образом жительница Донского оказалась там, где ее обнаружили.