Стилист Александр Рогов приглашает тулячек на кастинг модного телешоу

Стилист Александр Рогов запускает новое шоу на телеканале СТС. Для проекта нужны не просто участницы, а настоящие героини.

– Если вы классная, харизматичная, обаятельная, расскажите нам, почему именно к вам должен приехать Александр Рогов. Возможно, вы играете на всех музыкальных инструментах, получили олимпийскую медаль, переплыли Босфор, растите десятерых детей или спасаете бездомных собак. И, может быть, очень скоро Александр позвонит в вашу дверь, — сообщается на сайте телеканала.

Героинь телешоу ждет кардинальное преображение от известного стилиста. Чтобы поучаствовать в проекте, пишите на почту 24@ctc-tv.ru или заполните анкету здесь.