В Щекино водитель сбил 8-летнего ребенка

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Накануне днем на ул. Революции в Щекино 19-летний водитель ВАЗ-2115 совершил наезда на 8-летнего ребенка. По данным ГИБДД, несовершеннолетний переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенок получил телесные повреждения.



Региональная Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Родителям следует вести надлежащий контроль за несовершеннолетними детьми и регулярно напоминать им об основных правилах безопасного поведения на дороге. Особенно во время каникул.