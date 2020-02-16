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В Щекино водитель сбил 8-летнего ребенка
Image by Andrew Khoroshavin from Pixabay

В Щекино водитель сбил 8-летнего ребенка

Ребенок переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.

Накануне днем на ул. Революции в Щекино 19-летний водитель ВАЗ-2115 совершил наезда на 8-летнего ребенка. По данным ГИБДД, несовершеннолетний переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенок получил телесные повреждения.

Региональная Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Родителям следует вести надлежащий контроль за несовершеннолетними детьми и регулярно напоминать им об основных правилах безопасного поведения на дороге. Особенно во время каникул.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:00 0
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