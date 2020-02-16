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В Пролетарском округе Тулы незаконно копали землю
Фото: пресс-служба администрации г. Тулы

В Пролетарском округе Тулы незаконно копали землю

Нарушитель установлен и ему грозит штраф.

Накануне в Пролетарском округе Тулы сотрудники администрации предотвратили незаконные земляные работы на ул. Карбышева в поселке Молодежный. У нарушителя — это частное лицо — не было соответствующей документации. На него составлен административный протокол.

Земляные работы без ордера на разрытие наказываются штрафом. На частное лицо — до пяти тысяч рублей; на должностное — до 25 тысяч; на юридическое — до 150 тысяч рублей.

«Ордер на проведение работ, связанных с разрытием территорий в Пролетарском округе, необходимо оформлять в главном управлении по адресу: ул. Марата, 162 а, кабинет 12, т. 41−10−08», — сообщает пресс-служба городской администрации.

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Автор: Сергей Стариков
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