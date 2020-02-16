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В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина

В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина

Автоавария произошла на пересечении с ул. Льва Толстого.

Днем 16 февраля на пересечении пр. Ленина и ул. Льва Толстого в Туле столкнулись Chery a520 и Ford Focus. В ДТП пострадала пассажирка Ford Focus.

По словам очевидцев, в ДТП виноват водитель Ford Focus, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого произошло столкновение с Chery a520.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Напомним, накануне вечером на это же перекрестке столкнулись Lifan и Datsun. Оба автомобиля были с цветографической схемой сервиса Яндекс.Такси.

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В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 1
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 2
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 3
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 4
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 5
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 6
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 7
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 8
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 9
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 10
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 11
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 12
В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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