В ДТП на пр. Ленина в Туле пострадала женщина

Днем 16 февраля на пересечении пр. Ленина и ул. Льва Толстого в Туле столкнулись Chery a520 и Ford Focus. В ДТП пострадала пассажирка Ford Focus.



По словам очевидцев, в ДТП виноват водитель Ford Focus, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого произошло столкновение с Chery a520.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Напомним, накануне вечером на это же перекрестке столкнулись Lifan и Datsun. Оба автомобиля были с цветографической схемой сервиса Яндекс.Такси.