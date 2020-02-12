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Пропавшие прошлой осенью школьница и срочник-дезертир найдены в Кимовске

Пропавшие прошлой осенью школьница и срочник-дезертир найдены в Кимовске

Молодые люди сначала уехали из Тульской области, но затем вернулись. С ними всё в порядке.

Розыск ушедшей из дома в сентябре прошлого года 17-летней жительницы Донского Анастасии Степановой и её 19-летнего молодого человека Максима Минакова, самовольно покинувшего воинскую часть, прекращён.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, пропавших нашли сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативных мероприятий они установили, что пара покинула Тульскую область, но позже появилась информация, что Анастасия и Максим могут приехать в Кимовск, в гости к знакомым. 

Полицейские установили их местонахождение и доставили в отдел для разбирательства. Уточняется, что за время отсутствия никаких противоправных действий в отношении пропавших не совершалось.

По предварительным данным, Максиму Минакову «плохо служилось» в воинской части, поэтому он решил сбежать оттуда вместе со своей девушкой. Теперь парню грозит уголовная ответственность по ст. 338 УК РФ «Дезертирство».

UPD: публикация дополнена в 19.33, добавлены обстоятельства обнаружения.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:11 +10
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