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В марте в Тулу придут морозы
Фото: pixabay.com

В марте в Тулу придут морозы

Ожидать резкого потепления, как минимум до середины марта не стоит.

По прогнозу метеорологов, погода в марте продолжит удивлять своей непостоянностью и нестабильной климатической ситуацией, которая больше характерна для февраля.

На территории Центрального федерального округа ожидаются нехарактерные низкие температурные показатели и сильные снегопады. Таким образом, предположения специалистов-метеорологов, о том, что погода в России сместилась на месяц, могут подтвердиться.

По прогнозу синоптиков, холодная погода в марте будет стоять на территории нескольких регионов Центрального федерального округа. К примеру, в Калужской и Тульской областях, по прогнозу синоптиков, до начала третьей декады первого календарного месяца весны погода будет очень нестабильной.

Метеорологи предупреждают о снежных ураганах с морозами, которые будут чередоваться с солнечными днями и кратковременной оттепелью. Синоптики предупреждают, что вероятность исполнения долгосрочного прогноза составляет от 15% до 30%. А более точную погоду на март можно будет узнать не раньше конца февраля.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 18:30 +1
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