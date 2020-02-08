Жительница Ефремова в супермаркете обокрала пенсионера

Полицейские в Ефремовском районе установили подозреваемую в совершении кражи. Жертвой преступления стал 70-летний местный житель. По предварительным данным, он оставил на прилавке супермаркета свой кошелёк, который украла другая посетительница.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, сумма ущерба превысила 22 тысячи рублей. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение злоумышленницы – ей оказалась неработающая жительница райцентра. Похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».