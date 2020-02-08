Как проходят сборы тульского «Арсенала»: видео

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» проводит сборы в Турции уже третий год подряд – футболисты готовятся к новому сезону, обмениваются опытом с другими клубами, отрабатывают новые схемы ведения игры и укрепляют состав новичками.

Для преданных болельщиков «Арсенала» сборы любимой команды – это долгое ожидание новых матчей и свежих новостей. Специально для всех поклонников футбола пресс-служба тульского клуба рассказала и показала, чем занимаются спортсмены на сборах. Смотрим!