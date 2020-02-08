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Как проходят сборы тульского «Арсенала»: видео
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Как проходят сборы тульского «Арсенала»: видео

Пресс-служба клуба рассказала о буднях футболистов в турецком Белеке.

Тульский «Арсенал» проводит сборы в Турции уже третий год подряд – футболисты готовятся к новому сезону, обмениваются опытом с другими клубами, отрабатывают новые схемы ведения игры и укрепляют состав новичками.

Для преданных болельщиков «Арсенала» сборы любимой команды – это долгое ожидание новых матчей и свежих новостей. Специально для всех поклонников футбола пресс-служба тульского клуба рассказала и показала, чем занимаются спортсмены на сборах. Смотрим!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:07 0
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