Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Как проходят сборы тульского «Арсенала»: видео
Пресс-служба клуба рассказала о буднях футболистов в турецком Белеке.
Тульский «Арсенал» проводит сборы в Турции уже третий год подряд – футболисты готовятся к новому сезону, обмениваются опытом с другими клубами, отрабатывают новые схемы ведения игры и укрепляют состав новичками.
Для преданных болельщиков «Арсенала» сборы любимой команды – это долгое ожидание новых матчей и свежих новостей. Специально для всех поклонников футбола пресс-служба тульского клуба рассказала и показала, чем занимаются спортсмены на сборах. Смотрим!
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