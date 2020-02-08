В тульском Concert Hall выступит певица Мара

Концерт состоится в пятницу, 28 февраля. Билеты уже в продаже.

В Concert Hall состоит концерт Мары. Известная рок-исполнительница споёт для туляков свои главные хиты и представит новый сингл «Свет».

Первая песня Мары «Самолёты» прозвучала в эфире «Нашего радио» в 2003 году и несколько месяцев занимала лидирующие позиции в хит-параде «Чартова дюжина».

В 2014 году тексты Мары наполнились глубокими и сильными идеями: о любви к Родине, защите своей земли, пути воина, героях сегодняшнего дня. Изменилась и музыка – на смену лирике пришёл жёсткий гитарный саунд.

В 2018 году Мара выпустила жесткий, манифестный, призывный и объединяющий альбом «Русская звезда», презентация которого прошла на сцене тульского Harat's Рub.

В пятницу, 28 февраля, Мара вновь выступит в Туле с новой программой. Концерт состоится в Concert Hall, начало в 20.00. Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше.