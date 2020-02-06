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Массовое ДТП на Новомосковском шоссе в Туле: предполагаемый виновник был пьян

Массовое ДТП на Новомосковском шоссе в Туле: предполагаемый виновник был пьян

По информации Myslo, в результате автоаварии госпитализированы три человека.

Как сообщил Myslo информированный источник, по состоянию на утро 6 февраля после массового ДТП на Новомосковском шоссе в Туле были госпитализированы три человека. Полученные травмы не несут угрозу жизни пострадавших. Кроме того, установлено, что 30-летний водитель Acura, который, предположительно, спровоцировал автоаварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.
 

 
Напомним, вечером 5 февраля напротив дома №54-б на Новомосковском шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей: трех Kia, Renault, Suzuki, Subaru, Acura и Volkswagen. Несколько участников автоаварии уверенно заявили корреспонденту Myslo, что дорожно-транспортное происшествие могло произойти по вине водителя Acura.
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Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 1
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 2
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 3
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Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 5
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 6
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 7
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 8
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 9
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 10
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 11
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 12
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 13
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 14
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 15
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 16
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 17
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 18
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 19
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 20
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 21
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 22
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Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 24
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:15 +6
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