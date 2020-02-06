Массовое ДТП на Новомосковском шоссе в Туле: предполагаемый виновник был пьян

Как сообщил Myslo информированный источник, по состоянию на утро 6 февраля после массового ДТП на Новомосковском шоссе в Туле были госпитализированы три человека. Полученные травмы не несут угрозу жизни пострадавших. Кроме того, установлено, что 30-летний водитель Acura, который, предположительно, спровоцировал автоаварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним , вечером 5 февраля напротив дома №54-б на Новомосковском шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей: трех Kia, Renault, Suzuki, Subaru, Acura и Volkswagen. Несколько участников автоаварии уверенно заявили корреспонденту Myslo, что дорожно-транспортное происшествие могло произойти по вине водителя Acura.