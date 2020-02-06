Работникам «Роспечати» выплачивали зарплату меньше МРОТ

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Прокуратура Привокзального района проверила соблюдение трудового законодательства в АО «Роспечать». Для устранения выявленных нарушений гендиректору организации внесено представление с требованием выплачивать минимальную заработную плату согласно установленному в регионе МРОТ — то есть не ниже 14 100 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены, работникам доначислили зарплату.