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Работникам «Роспечати» выплачивали зарплату меньше МРОТ
Фото из архива Myslo.

Работникам «Роспечати» выплачивали зарплату меньше МРОТ

В ситуации разбиралась прокуратура.

Прокуратура Привокзального района проверила соблюдение трудового законодательства в АО «Роспечать». Для устранения выявленных нарушений гендиректору организации внесено представление с требованием выплачивать минимальную заработную плату согласно установленному в регионе МРОТ — то есть не ниже 14 100 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены, работникам доначислили зарплату.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:56 +5
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