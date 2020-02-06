В тульском супермаркете поймали магазинного вора

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Накануне сотрудник охраны одного из сетевых магазинов сообщил в дежурную часть Росгвардии, что неизвестный мужчина пытается вынести из торгового зала значительное количество продуктов питания, за которые не заплатил. На место немедленно направили наряд вневедомственной охраны.

«Злоумышленника задержали. Ранее судимого за кражу местного жителя 1990 года рождения передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.