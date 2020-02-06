Массовое ДТП с восемью машинами в Туле снял видеорегистратор

Вечером 5 февраля на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на Новомосковском шоссе, где столкнулись восемь легковых автомобилей.



Среди пострадавших машин — три Kia, Renault, Suzuki, Subaru, Acura и Volkswagen. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой. Информации о пострадавших людях, по данным региональной Госавтоинспекции, на момент публикации новости не поступало.



Предполагается, что массовое ДТП мог спровоцировать водитель Acura. Сейчас эта версия проверяется сотрудниками ГИБДД.