Массовое ДТП с восемью машинами в Туле снял видеорегистратор
Предполагается, что аварию мог спровоцировать водитель Acura
Вечером 5 февраля на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на Новомосковском шоссе, где столкнулись восемь легковых автомобилей.
Среди пострадавших машин — три Kia, Renault, Suzuki, Subaru, Acura и Volkswagen. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой. Информации о пострадавших людях, по данным региональной Госавтоинспекции, на момент публикации новости не поступало.
Предполагается, что массовое ДТП мог спровоцировать водитель Acura. Сейчас эта версия проверяется сотрудниками ГИБДД.
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