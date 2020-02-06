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Массовое ДТП с восемью машинами в Туле снял видеорегистратор

Массовое ДТП с восемью машинами в Туле снял видеорегистратор

Предполагается, что аварию мог спровоцировать водитель Acura

Вечером 5 февраля на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на Новомосковском шоссе, где столкнулись восемь легковых автомобилей.

Среди пострадавших машин — три Kia, Renault, Suzuki, Subaru, Acura и Volkswagen. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой. Информации о пострадавших людях, по данным региональной Госавтоинспекции, на момент публикации новости не поступало.

Предполагается, что массовое ДТП мог спровоцировать водитель Acura. Сейчас эта версия проверяется сотрудниками ГИБДД.

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Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 1
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 2
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 3
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 4
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 5
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 6
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 7
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 8
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 9
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 10
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 11
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 12
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 13
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 14
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 15
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 16
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 17
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 18
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 19
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 20
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 21
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 22
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 23
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 24
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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