На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись восемь машин: фоторепортаж

Информации о пострадавших не поступало.

В 20.50 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на Новомосковском шоссе, где произошло столкновение восьми легковых автомобилей.

Среди пострадавших машин – две Kia Rio, Renault Logan, Suzuki SX4, Subaru AWD, Kia Venga, Acura RDX и Volkswagen Polo. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Информации о пострадавших не поступало.

Публикация дополняется.