На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись восемь машин: фоторепортаж
Информации о пострадавших не поступало.
В 20.50 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на Новомосковском шоссе, где произошло столкновение восьми легковых автомобилей.
Среди пострадавших машин – две Kia Rio, Renault Logan, Suzuki SX4, Subaru AWD, Kia Venga, Acura RDX и Volkswagen Polo. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Информации о пострадавших не поступало.
Публикация дополняется.
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