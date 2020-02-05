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На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись восемь машин: фоторепортаж

На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись восемь машин: фоторепортаж

Информации о пострадавших не поступало.

В 20.50 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на Новомосковском шоссе, где произошло столкновение восьми легковых автомобилей. 

Среди пострадавших машин – две Kia Rio, Renault Logan, Suzuki SX4, Subaru AWD, Kia Venga, Acura RDX и Volkswagen Polo. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Информации о пострадавших не поступало.

Публикация дополняется.

 

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Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 1
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 2
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 3
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 4
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 5
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 6
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 7
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 8
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 9
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 10
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 11
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 12
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 13
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 14
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 15
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 16
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 17
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 18
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 19
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 20
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 21
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 22
Массовое ДТП на Новомосковском шоссе, Фото: 23
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:30 +7
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