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В Туле двое подростков ночью залезли в уличное кафе
Молодые люди разбили в торговой точке стекла и, возможно, похитили еду.
Как стало известно Myslo, в ночь на 3 февраля у одного из торговых павильонов на ул. Калинина в Туле поймали 17-летнего подростка и его 15-летнего приятеля. Их подозревают в незаконном проникновении в торговую точку и краже продуктов.
Молодых людей задержали сотрудники вневедомственной охраны, которые приехали на вызов после сообщения в правоохранительные органы о том, что в павильоне разбито стекло. На момент их прибытия один подросток находился внутри кафе, а второй попытался убежать.
«Сообщение о происшествии поступило в 2.10. Обстоятельства и сумма причиненного ущерба устанавливаются», — подтвердили информацию о происшествии в пресс-службе УМВД России по Тульской области.