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Тульские кикбоксеры выиграли чемпионат и первенство ЦФО

Тульские кикбоксеры выиграли чемпионат и первенство ЦФО

Поздравляем наших ребят!

С 30 января по 2 февраля в Твери состоялись чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 14 областей.

Спортсмены Федерации кикбоксинга Тульской области и спортивной школы «Восток» выступили отлично. 

Первое место заняли Алина Гиясова, Николай Сычев, Артем Дьячков, Артур Пулатов. Обладателями серебряных медалей стали Мурад Гиясов, Вусал Марданов, Кирилл Морозов. Бронзу завоевали Андрей Степанов и Егор Жевлаков. Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.

Все кикбоксеры получили путевки на чемпионат и первенство России по кикбоксингу, который пройдет в начале апреля в Воронеже. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:54 +2
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