Тульские кикбоксеры выиграли чемпионат и первенство ЦФО

С 30 января по 2 февраля в Твери состоялись чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 14 областей.

Спортсмены Федерации кикбоксинга Тульской области и спортивной школы «Восток» выступили отлично.

Первое место заняли Алина Гиясова, Николай Сычев, Артем Дьячков, Артур Пулатов. Обладателями серебряных медалей стали Мурад Гиясов, Вусал Марданов, Кирилл Морозов. Бронзу завоевали Андрей Степанов и Егор Жевлаков. Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.

Все кикбоксеры получили путевки на чемпионат и первенство России по кикбоксингу, который пройдет в начале апреля в Воронеже.