Житель Тульской области обчистил калужский автосервис

Фото из архива Myslo

52-летний житель Тульской области пробрался ночью в автосервис, в котором он ранее работал, сложил украденное имущество в «Ниву» и скрылся в соседнем регионе. Он хотел оставить себе автомобиль и пользоваться им, но его задержали и изъяли часть похищенного. Злоумышленник помимо украденных вещей на сумму более 82 тысяч рублей угнал также отечественную «Ниву».



В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установили личность подозреваемого – мужчина, который был ранее судим и сидел без работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». За подобное нарушение предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.