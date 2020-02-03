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Житель Тульской области обчистил калужский автосервис
Фото из архива Myslo

Житель Тульской области обчистил калужский автосервис

Подозреваемого в краже жителя Тульской области задержали калужские оперативники.

52-летний житель Тульской области пробрался ночью в автосервис, в котором он ранее работал, сложил украденное имущество в «Ниву» и скрылся в соседнем регионе. Он хотел оставить себе автомобиль и пользоваться им, но его задержали и изъяли часть похищенного. Злоумышленник помимо украденных вещей на сумму более 82 тысяч рублей угнал также отечественную «Ниву». 

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установили личность подозреваемого – мужчина, который был ранее судим и сидел без работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». За подобное нарушение предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:51 +3
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