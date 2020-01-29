новости
новости
Регистрация
На трассе М-4 Volkswagen вылетел в кювет и врезался в опору моста
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-4 Volkswagen вылетел в кювет и врезался в опору моста

Водителя госпитализировали.

28 января в 10.15 на 301-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Воронежа следовал автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору моста.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП пострадал водитель. С различными травмами мужчину госпитализировали.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:28 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавшийврезался в опору моста

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Устав города Тулы внесены изменения
В Устав города Тулы внесены изменения
Задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля в Новомосковске
Задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля в Новомосковске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.