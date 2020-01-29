На трассе М-4 Volkswagen вылетел в кювет и врезался в опору моста

Фото УГИБДД по Тульской области.

28 января в 10.15 на 301-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Воронежа следовал автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, 32-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору моста.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП пострадал водитель. С различными травмами мужчину госпитализировали.