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В Туле на ул. Октябрьской из окна 8 этажа выпал мужчина

В Туле на ул. Октябрьской из окна 8 этажа выпал мужчина

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщила в редакцию Myslo наша читательница, утром 29 января рядом с домом № 80 на ул. Октябрьской она обнаружила труп мужчины. Тулячка сразу же вызвала на место происшествия специальные службы. Первыми, по ее словам, прибыли медики, которые подтвердили, что мужчина мертв.

Личность погибшего установлена — им оказался 48-летний мужчина. По имеющейся на настоящий момент информации, он мог выпасть из окна 8 этажа.

По предварительным данным, на теле не обнаружено следов преступного насилия.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники полиции.

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В Туле мужчина выпал из окна, Фото: 1
В Туле мужчина выпал из окна, Фото: 2
В Туле мужчина выпал из окна, Фото: 3
В Туле мужчина выпал из окна, Фото: 4
В Туле мужчина выпал из окна, Фото: 5
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:49 +1
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