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В Щекинском районе более 20 пожарных полтора часа тушили жилой дом

В Щекинском районе более 20 пожарных полтора часа тушили жилой дом

Здание, прилегающие постройки и стоявший в гараже автомобиль, сгорели. Пострадал один человек.

В 16.57 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, сарае и гараже на улице Овражной в поселке Первомайский.

На место происшествия выехали шесть пожарных расчётов, они добрались до места за 10 минут. На ликвидацию огня потребовалось почти полтора часа – дом и прилегающие постройки выгорели полностью, сгорела стоящая в гараже иномарка.

Пострадал один человек – его увезли в районную больницу. Ещё одного жителя пожарные вывели из дома с применением спасательных устройств. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:43 0
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