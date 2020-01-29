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Тульский Дом губернатора будет продан за 1 рубль

Тульский Дом губернатора будет продан за 1 рубль

Профильный законопроект внесён на рассмотрение в областную Думу.

Региональные депутаты рассмотрят проект закона «О внесении изменений в Закон Тульской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В плане фигурирует аварийное здание, расположенное по адресу: ул. Свободы, 52, известное как Дом губернатора. Оно относится к объектам культурного наследия регионального значения. Реставрация потребует значительных затрат, поэтому здание выставлено на торги. Цена более чем символическая – 1 рубль.

Глава Тульской области Алексей Дюмин заявил, что Дом губернатора не будет снесён и использован для ведения бизнеса – эти условия прописаны в аукционной документации. Частный инвестор уже найден, проект реставрации разработан и прошёл госэкспертизу. Вопрос реставрации и сохранения исторического облика культурного памятника губернатор пообещал держать на личном контроле.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 0
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