Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением ночью на территории региона ожидается туман с видимостью 200-700 м.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает водителям о необходимости соблюдения следующих рекомендаций в условиях ограниченной видимости:

снизьте скорость движения,

будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,

не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,

двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их,

при густом тумане по возможности остановитесь, максимально близко прижмитесь к обочине и включите аварийную световую сигнализацию.