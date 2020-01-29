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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман

Сотрудники регионального ГУ МЧС России рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением ночью на территории региона ожидается туман с видимостью 200-700 м.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает водителям о необходимости соблюдения следующих рекомендаций в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения,
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их,
  • при густом тумане по возможности остановитесь, максимально близко прижмитесь к обочине и включите аварийную световую сигнализацию.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 и 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:20 +1
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