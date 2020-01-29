Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается сильный туман
Сотрудники регионального ГУ МЧС России рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением ночью на территории региона ожидается туман с видимостью 200-700 м.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает водителям о необходимости соблюдения следующих рекомендаций в условиях ограниченной видимости:
- снизьте скорость движения,
- будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,
- не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,
- двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их,
- при густом тумане по возможности остановитесь, максимально близко прижмитесь к обочине и включите аварийную световую сигнализацию.
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 и 112.
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