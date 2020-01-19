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Из-за аномально теплой зимы в Туле показались подснежники и распускаются деревья: фоторепортаж
Фоторепортаж Алексея Горохова.

Из-за аномально теплой зимы в Туле показались подснежники и распускаются деревья: фоторепортаж

Это не январь, а март какой-то! Большой фоторепортаж тульского фотографа Алексея Горохова специально для Myslo.

«18 января 2020 года. После нескольких теплых дней снега на улицах осталось совсем немного. Трава на газонах подросла за последние недели, ее стало больше. Показались подснежники, пока еще первые ростки», - рассказывает Алексей Горохов. 
 
«По деревьям пошел сок. Распускается ива. В парке я нашел пару кустов уже распустившегося и активно пылящего орешника (аллергикам с поллинозом пора профилактику делать!). Появляются первые насекомые — на орешнике я увидел паутину и даже заснял маленького паучка.
 
Фактически, состояние погоды соответствует началу марта.
Будто ноябрь плавно перешел в март. Сейчая даже теплее, чем обычно бывает в январе и марте! 
 
Посмотрим, что будет дальше — вдруг весна так и будет постепенно наступать?»
 
 

Этой зимой в России погода действительно аномальная. По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, над западной и восточной Сибирью обычно формируется антициклон «сибирский максимум», который сдерживает теплый воздух, позволяя холоду распространяться на Урал и центральную Россию. Но в этом году антициклона нет. В результате циклоны свободно движутся через Урал, неся к нам атлантическое тепло.

«Эта циркуляция воздушных масс больше характерна для конца октября или начала ноября», — сказал специалист.
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Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 1
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 2
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 3
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 4
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 5
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 6
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 7
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 8
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 9
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 10
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 11
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 12
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 13
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 14
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 15
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 16
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 17
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 18
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 19
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 20
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 21
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 22
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 23
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 24
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 25
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 26
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 27
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 28
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 29
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 30
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 31
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 32
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 33
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 34
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 35
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 36
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 37
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 38
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 39
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 40
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 41
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 42
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 43
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 44
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 45
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 46
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 47
Аномально теплая зима - 2020 в Туле, Фото: 48
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:15 +8
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