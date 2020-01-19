Ночью на улице Болдина дама на «Крайслере» снесла забор и вылетела на тротуар

Фото Тула Жесть.

О происшествии туляки сообщили в группе « Тула Жесть ». В Туле на улице Болдина около школы № 34 в ночь на 19 января произошло ДТП.

Внедорожник снес забор, вылетел на тротуар и влетел в ограждение школы.

В ГИБДД Myslo пояснили, что действительно 18 января в 22.30 на пересечении улиц Макаренко и Болдина в Туле, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Крайслер», по предварительной информации, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствия (дорожный знак и забор).

В результате ДТП никто не пострадал, водитель автомобиля «Крайслер» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась.