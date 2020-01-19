Фото Тула Жесть.
Ночью на улице Болдина дама на «Крайслере» снесла забор и вылетела на тротуар
От прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь 32-летняя женщина отказалась.
О происшествии туляки сообщили в группе «Тула Жесть». В Туле на улице Болдина около школы № 34 в ночь на 19 января произошло ДТП.
Внедорожник снес забор, вылетел на тротуар и влетел в ограждение школы.
В ГИБДД Myslo пояснили, что действительно 18 января в 22.30 на пересечении улиц Макаренко и Болдина в Туле, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Крайслер», по предварительной информации, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствия (дорожный знак и забор).
В результате ДТП никто не пострадал, водитель автомобиля «Крайслер» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась.
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., либо лишением свободы на срок до 2 лет. Уважаемые водители, помните, что именно от вас зависит безопасность всех участников дорожного движения на дорогах Тульского региона.
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