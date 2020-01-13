На тульских мойках самообслуживания орудуют серийные воры

Фото из архива MySlo

По предварительным данным, злоумышленники причастны к нескольким хищениям купюроприёмников с деньгами.

В понедельник, 13 января, около 4.00 двое неизвестных вскрыли терминал оплаты на мойке самообслуживания, расположенной на ул. Парковой в Туле. Воры забрали купюроприёмник с деньгами и скрылись.

Как стало известно Myslo, это происшествие может быть одним из эпизодов целой серии аналогичных краж. В субботу, 11 января, с 3.00 до 7.00, неизвестные отжали металлическую дверь бойлерной автомойки самообслуживания, расположенной в пос. Барсуки и украли контейнер с наличностью.

На следующий день злоумышленники попытались совершить похожую кражу на автомойке, расположенной на ул. Рязанской. С 4.55 до 5.02 они вскрыли дверь технического помещения, но до денег не добрались – видимо, их кто-то спугнул.

Кроме того, по информации Myslo, аналогичное преступление произошло в Новомосковске. Полиция ведет розыск злоумышленников и устанавливает сумму причинённого ими ущерба.