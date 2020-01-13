новости
новости
Регистрация
В МФЦ Тульской области пройдут потребительские консультации

В МФЦ Тульской области пройдут потребительские консультации

Специалисты Роспотребнадзора помогут вернуть некачественный товар и привлечь к ответственности недобросовестных продавцов.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии» во вторник, 14 января проконсультируют потребителей в многофункциональных центрах.

Туляки смогут получить ответы на различные вопросы в сфере потребительского законодательства: сотрудники ведомства объяснят, что делать при покупке некачественных товаров, нарушении сроков и некачественном оказании услуг. При наличии документов сотрудники ведомства помогут составить досудебную претензию или иск.

Консультации пройдут с 9.00 до 18.00, по следующим адресам:

  • Тула, пр-т Ленина, д. 63,
  • Алексин, пл. Ленина, д. 8,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12,
  • Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • Ефремов, пл. Красная, д. 1.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областиконсультации в МФЦконсультации для потребителейконсультации Роспотребнадзора
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На тульских мойках самообслуживания орудуют серийные воры
На тульских мойках самообслуживания орудуют серийные воры
Пропавший без вести туляк сделал своего ребёнка пенсионером
Пропавший без вести туляк сделал своего ребёнка пенсионером
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.