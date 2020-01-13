В МФЦ Тульской области пройдут потребительские консультации
Специалисты Роспотребнадзора помогут вернуть некачественный товар и привлечь к ответственности недобросовестных продавцов.
Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии» во вторник, 14 января проконсультируют потребителей в многофункциональных центрах.
Туляки смогут получить ответы на различные вопросы в сфере потребительского законодательства: сотрудники ведомства объяснят, что делать при покупке некачественных товаров, нарушении сроков и некачественном оказании услуг. При наличии документов сотрудники ведомства помогут составить досудебную претензию или иск.
Консультации пройдут с 9.00 до 18.00, по следующим адресам:
- Тула, пр-т Ленина, д. 63,
- Алексин, пл. Ленина, д. 8,
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- Ефремов, пл. Красная, д. 1.
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