В МФЦ Тульской области пройдут потребительские консультации

Специалисты Роспотребнадзора помогут вернуть некачественный товар и привлечь к ответственности недобросовестных продавцов.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии» во вторник, 14 января проконсультируют потребителей в многофункциональных центрах.

Туляки смогут получить ответы на различные вопросы в сфере потребительского законодательства: сотрудники ведомства объяснят, что делать при покупке некачественных товаров, нарушении сроков и некачественном оказании услуг. При наличии документов сотрудники ведомства помогут составить досудебную претензию или иск.

Консультации пройдут с 9.00 до 18.00, по следующим адресам: