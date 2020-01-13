На солёненькое потянуло: жительница Заречья украла у соседки банки с помидорами
Полицейские быстро установили личность ранее судимой злоумышленницы.
В Зареченском районе полицейские выясняют обстоятельства необычной кражи. Вор покусился на банки с консервированными овощами, которые хранились в сарае 54-летней женщины.
Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию. Выяснилось, что соленья украла 42-летняя неработающая ранее судимая соседка потерпевшей.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что воровка разобрала деревянную стену сарая, где стояли банки и забрала их. Подозреваемая призналась в содеянном.
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