На солёненькое потянуло: жительница Заречья украла у соседки банки с помидорами

В Зареченском районе полицейские выясняют обстоятельства необычной кражи. Вор покусился на банки с консервированными овощами, которые хранились в сарае 54-летней женщины.

Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию. Выяснилось, что соленья украла 42-летняя неработающая ранее судимая соседка потерпевшей.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что воровка разобрала деревянную стену сарая, где стояли банки и забрала их. Подозреваемая призналась в содеянном.