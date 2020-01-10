Губернатор призвал прокуратуру следить за тарифами ЖКХ и расходованием бюджета

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О роли надзорного ведомства в разных сферах жизни говорили на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работника прокуратуры.

10 января в Туле чествовали прокуроров. С наступающим профессиональным праздником работников ведомства поздравили губернатор Алексей Дюмин, прокурор Тульской области Роман Прасков и председатель Тульского отделения Общественной организации ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры Анатолий Седухин.

Алексей Дюмин отметил, что под надзором сотрудников прокуратуры находятся практически все сферы жизни региона. Так, высоких результатов прокуратура добилась в борьбе с недобросовестными работодателями. В прошедшем году выявлено более 2500 нарушений, связанных с оплатой труда. И благодаря мерам прокурорского реагирования удалось добиться выплаты долгов по зарплате на общую сумму более 200 миллионов рублей.

– Правительство Тульской области сотрудничает с прокуратурой по самым разным направлениям: вместе отстаиваем интересы дольщиков, защищаем права сирот, наводим порядок в работе управляющих компаний, принимаем жесткие меры воздействия на недобросовестных собственников объектов коммунального хозяйства, — отметил Дюмин.

Актуальными задачами остаются: защита бизнеса от избыточных проверок, давления со стороны контролирующих инстанций; внимание к экологии и природоохранному законодательству в промышленном регионе; контроль за ценообразованием на жилищно-коммунальные услуги.

– От мошеннических действий страдают все жители Тульской области, в первую очередь — самые уязвимые слои населения. Если вы видите, что кто-то искусственно задирает тарифы на свет, воду или содержание жилья, важно незамедлительно принимать необходимые меры реагирования, — сказал Алексей Дюмин.

Значимыми сферами ответственности сотрудников прокуратуры остаются квалифицированное поддержание государственного обвинения в судах, контроль за соблюдением прав заключенных.

В рамках национальных проектов на 2020-й и последующие годы региону выделены большие средства на строительство инфраструктурных объектов, закупку оборудования, развитие дорожной сети и другие направления.

– Важно внимательно отслеживать целевое расходование бюджета. И в этом вопросе необходима включенность всех правоохранительных органов, а также тесное взаимодействие с нашими контрольными ведомствами – Счётной палатой, министерством по контролю и профилактике коррупционных нарушений, минфином, — сказал Дюмин.

– Ваша работа требует безупречного знания нормативных актов, принципиальности и верности долгу. Реакция прокуроров на нарушение прав и свобод граждан должна быть незамедлительной. Человек, обратившийся к вам, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят справедливость. Прокуратура должна оказывать реальную помощь всем, особенно социально незащищенным категориям граждан: пожилым, инвалидам, несовершеннолетним, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона вручил отличившимся сотрудникам прокуратуры региональные награды и ценные подарки.