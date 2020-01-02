В Калининграде скончался призывник из Тулы

Молодой человек отправился на службу 1 декабря.

18-летний Иван Б. скончался 31 декабря, об этом говорится в телеграмме, которую получили родители парня. До 19-го дня рождения он не дожил чуть меньше месяца.

В телеграмме говорится, что Иван скончался во сне от острой сердечной недостаточности, вызванной врожденной аномалией развития тимуса.

Парень отправился служить в военно-морской флот 1 декабря. По факту смерти Ивана Б. будет проведена проверка. Тело молодого человека доставят в Тулу сегодня вечером.