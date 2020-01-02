новости
новости
Регистрация
В Калининграде скончался призывник из Тулы

В Калининграде скончался призывник из Тулы

Молодой человек отправился на службу 1 декабря.

18-летний Иван Б. скончался 31 декабря, об этом говорится в телеграмме, которую получили родители парня. До 19-го дня рождения он не дожил чуть меньше месяца.

В телеграмме говорится, что Иван скончался во сне от острой сердечной недостаточности, вызванной врожденной аномалией развития тимуса.

Парень отправился служить в военно-морской флот 1 декабря. По факту смерти Ивана Б. будет проведена проверка. Тело молодого человека доставят в Тулу сегодня вечером.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:06 0
Другие статьи по темам
Событие
призыв в армиюскончался призывник
Место
КалининградТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 11 тысяч ребят примут участие в «Звездном дозоре Богатырского Шлема»
Более 11 тысяч ребят примут участие в «Звездном дозоре Богатырского Шлема»
Житель Новомосковска поссорился с братом и зарезал его
Житель Новомосковска поссорился с братом и зарезал его
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.