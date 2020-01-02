Житель Новомосковска поссорился с братом и зарезал его

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту смерти 38-летнего мужчины, который 1 января был доставлен в Новомосковскую городскую клиническую больницу с ножевым ранением грудной клетки.

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель.

По версии следствия, в первый день нового года подвыпивший подозреваемый повздорил с братом и ударил его ножом в грудь. Потерпевший скончался в больнице от полученных повреждений.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств происшедшего. Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.