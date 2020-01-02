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Житель Новомосковска поссорился с братом и зарезал его
Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Житель Новомосковска поссорился с братом и зарезал его

23-летний подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту смерти 38-летнего мужчины, который 1 января был доставлен  в Новомосковскую городскую клиническую больницу с ножевым ранением грудной клетки. 

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний местный житель.

По версии следствия, в первый день нового года подвыпивший подозреваемый повздорил с братом и ударил его ножом в грудь. Потерпевший скончался в больнице от полученных повреждений.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на  выяснение обстоятельств происшедшего. Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:20 +3
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