Более 11 тысяч ребят примут участие в «Звездном дозоре Богатырского Шлема»

В Новогодние дни Тульский государственный музей оружия проводит масштабные детские театрализованные представления в Зале Славы российского оружия у десятиметровой новогодней елки.

2020 год юные гости музея отмечают новогодние праздники вместе со «Звездным дозором Богатырского Шлема». Впервые музей оружия проводит 30 представлений для более 11 тысяч детей.

Первые два представления по традиции были благотворительными – для более 800 ребят с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных и социально незащищенных семей, в том числе - подопечных фонда «Не молчи».

Сегодня участников представления поздравила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

«Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю здоровья, успехов в учебе, творчестве. Сегодня благодаря поддержке Губернатора Алексея Дюмина в Тульской области создаются все условия, чтобы вы могли учиться, развиваться, с пользой проводить свой досуг. Тульский государственный музей оружия приготовил для вас уникальное представление, в котором вы не только увидите любимых новогодних героев, но и в ходе интереснейшего космического представления познакомитесь с современными мультимедийными технологиями, услышите поздравление настоящих космонавтов из центра управления полетами», — сказала министр.

«Звездный дозор Богатырского Шлема» - это представление с акробатическими трюками, театральным фехтованием, эффектными хореографическими номерами. Особенно поражает зрителей появление на новогоднем празднике настоящего робота Акинфия и сказочного героя – гигантского робота-Защитника.

В кафе музея можно купить настоящее космическое питание, приготовленное по специальной технологии для летчиков-космонавтов, а в сувенирной лавке - приобрести эксклюзивные фарфоровые елочные игрушки.