новости
новости
Регистрация
Самые нелепые происшествия 2019 года в Тульской области
Фото Image by Alexas_Fotos from Pixabay и из архива публикаций Myslo

Самые нелепые происшествия 2019 года в Тульской области

Подборка самых странных происшествий минувшего года по версии Myslo.ru

Ночью пьяный вломился в кафе, съел сладости и пытался сделать себе кофе

В Советском округе Тулы сильно пьяный 20-летний парень разбил стеклянную дверь продуктового магазина на ул. Первомайской и похитил оттуда еду. Сразу после этого злоумышленник таким же способом попал в соседнее кафе.
 
Там он попытался выпить кофе и съел сладости. Информация о происшествии поступила в полицию после срабатывания сигнализации. Незамедлительно по указанным адресам направились экипажи полицейских и Росгвардии. Молодого человека задержали и доставили для разбирательства.

В отношении подозреваемого были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».

 

 

Тульская полиция вычислила нарядных воришек с набережной

Рано утром 28 июня к точке общественного питания «Ананасовый экспресс» на Казанской набережной, подошли двое молодых людей в костюмах. По их нарядному виду и возрасту можно было с большой долей вероятности предположить, что это выпускники.

За полторы минуты злоумышленники отогнули несколько элементов рольставней торговой точки и скрылись с добычей — двумя топпингами. Группа быстрого реагирования приехала на место происшествия примерно через 5 минут, но к этому времени парочка в костюмах уже скрылась. Но воришек все же нашли.
 

 

Стильный сбыт: в Туле наркодилеры прятали дизайнерские «закладки»

Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области при силовой поддержке спецподразделения «ГРОМ» пресекли незаконную деятельность четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ на территории региона. В числе злоумышленников — трое 31-летних мужчин и один 33-летний.

Полицейские обнаружили и изъяли более 500 подготовленных к распространению «закладок», весы и упаковочные материалы с логотипом интернет-магазина.

Один из наркодилеров разработал собственный дизайн «закладок». Он маскировал их под камни различной окраски и размера, пакетики сахара, а также под пробки.

 

 

В Ефремове вор-неудачник в шлепках попал на видео

 
В Ефремове местный житель попался на месте преступления. 36-летний мужчина решил обокрасть ювелирный магазин. На дело он пошел ночью — видимо, по его предположениям, в это время суток драгоценности можно было прикарманить без особых проблем. Весь процесс попытки кражи зафиксировала камера видеонаблюдения.
 
На кадрах видно, как мужчина не слишком аккуратно разбил стекло входной двери и с трудом пробрался внутрь помещения.
 
Пошатываясь, он прошел к витринам, однако тут его ждал неприятный сюрприз — все ценности сотрудники ювелирного магазина запирают на ночь в сейф. Незадачливый вор обыскал все шкафчики, долго что-то делал возле компьютера. Ну и дождался-таки приезда полицейских и сотрудников охранной организации, которые его задержали.
 

 

Подросток-радиомеханик обворовывал лифты, чтобы собрать свой собственный

В городское Управление МВД поступил ряд заявлений о кражах. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий выяснили, что к противоправным деяниям может быть причастен 16-летний житель Тулы, обучающийся радиомеханике.

Парень признался в шести кражах плат управления лифтом с чердаков многоквартирных домов в Пролетарском округе. Он пояснил, что делал это из-за увлечения механикой: хотел собрать действующую модель лифта в домашних условиях, поэтому совершал кражи необходимых деталей.

 

 

В Туле постоялец гостиницы, угрожая обувной ложкой, напал на администратора

Необычное преступление было совершено 12 октября в гостинице на ул. Болдина в Туле. Как рассказали Myslo сотрудники, 29-летний Андрей З. приехал из Алексина, на сутки снял номер и заселился в него вместе с девушкой «легкой социальной ответственности», но планам его не суждено было сбыться – не смог. Утром постоялец попросил чаю, потом сходил в магазин за спиртным и выпил в номере.

Захмелев, Андрей вооружился длинной обувной ложкой и отправился к администратору. Сначала принялся жаловаться ей на семейные трудности, а затем начал угрожать ей убийством и требовать денег. Девушка-администратор пояснила, что денег у нее нет – она сдала их в начале смены. Но дебошир не унимался, потребовал отдать ему банковскую карту. Девушка, испугавшись злоумышленника, выполнила просьбу...

 

 

Дебошир с игрушечным пистолетом в магазине в Алексине попал на видео

В конце октября, в один из алексинских супермаркетов пришел пьяный мужчина и, размахивая пистолетом, стал вести себя агрессивно, мешая продавцам и посетителям.
 
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, у дебошира был игрушечный пистолет. Этот инцидент засняла камера видеонаблюдения в магазине. На кадрах видно, что покупатели не растерялись, скрутили буяна и вызвали полицию. 
 
Ранее судимого 41-летнего неработающего местного жителя доставили в отдел для разбирательства.
 

 

Подарок жене: щекинец украл с городской ёлки игрушку и бегал с ней от полиции

Поздней ночью в Щёкино при патрулировании улиц полицейские обратили внимание на мужчину, который странно себя вел вблизи городской новогодней ёлки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, сотрудники ППС увидели, как мужчина снимает с ветки большой новогодний шар и уходит. Заметив наряд полиции, он ускорил шаг и начал убегать. Но патрульные догнали его.

Выяснилось, что мужчина украл новогоднее украшение для жены, потому что купить подарок в магазине он не мог уже из-за позднего времени.

 

 

Житель Узловой проломил стену сарая ради 300 литров домашнего вина

В Узловой полицейские задержали подозреваемого в краже. По предварительным данным, местный житель знал, что в одном из сараев женщина хранит самодельное вино. Злоумышленник решил похитить алкоголь, чтобы распить его с родственниками и знакомыми, в том числе и в период новогодних праздников.

По предварительным данным, мужчина пробрался в помещение, проломив стену. Чтобы забрать 300 литров вина, которое находилось в пластиковых канистрах, ему пришлось несколько раз возвращаться в сарай.



 

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:59 +6
Другие статьи по темам
Событие
забавноеюморпроисшествиякриминал
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Первым родившимся в Туле ребенком в 2020 году стал мальчик
Первым родившимся в Туле ребенком в 2020 году стал мальчик
Рядом с бесплатным катком на пл. Ленина в Туле работает теплая галерея
Рядом с бесплатным катком на пл. Ленина в Туле работает теплая галерея
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.