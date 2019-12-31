Самые нелепые происшествия 2019 года в Тульской области
Подборка самых странных происшествий минувшего года по версии Myslo.ru
Ночью пьяный вломился в кафе, съел сладости и пытался сделать себе кофе
В Советском округе Тулы сильно пьяный 20-летний парень разбил стеклянную дверь продуктового магазина на ул. Первомайской и похитил оттуда еду. Сразу после этого злоумышленник таким же способом попал в соседнее кафе.
Там он попытался выпить кофе и съел сладости. Информация о происшествии поступила в полицию после срабатывания сигнализации. Незамедлительно по указанным адресам направились экипажи полицейских и Росгвардии. Молодого человека задержали и доставили для разбирательства.
В отношении подозреваемого были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».
Тульская полиция вычислила нарядных воришек с набережной
Рано утром 28 июня к точке общественного питания «Ананасовый экспресс» на Казанской набережной, подошли двое молодых людей в костюмах. По их нарядному виду и возрасту можно было с большой долей вероятности предположить, что это выпускники.
Стильный сбыт: в Туле наркодилеры прятали дизайнерские «закладки»
Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области при силовой поддержке спецподразделения «ГРОМ» пресекли незаконную деятельность четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ на территории региона. В числе злоумышленников — трое 31-летних мужчин и один 33-летний.
Полицейские обнаружили и изъяли более 500 подготовленных к распространению «закладок», весы и упаковочные материалы с логотипом интернет-магазина.
Один из наркодилеров разработал собственный дизайн «закладок». Он маскировал их под камни различной окраски и размера, пакетики сахара, а также под пробки.
В Ефремове вор-неудачник в шлепках попал на видео
Подросток-радиомеханик обворовывал лифты, чтобы собрать свой собственный
В городское Управление МВД поступил ряд заявлений о кражах. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий выяснили, что к противоправным деяниям может быть причастен 16-летний житель Тулы, обучающийся радиомеханике.
Парень признался в шести кражах плат управления лифтом с чердаков многоквартирных домов в Пролетарском округе. Он пояснил, что делал это из-за увлечения механикой: хотел собрать действующую модель лифта в домашних условиях, поэтому совершал кражи необходимых деталей.
В Туле постоялец гостиницы, угрожая обувной ложкой, напал на администратора
Необычное преступление было совершено 12 октября в гостинице на ул. Болдина в Туле. Как рассказали Myslo сотрудники, 29-летний Андрей З. приехал из Алексина, на сутки снял номер и заселился в него вместе с девушкой «легкой социальной ответственности», но планам его не суждено было сбыться – не смог. Утром постоялец попросил чаю, потом сходил в магазин за спиртным и выпил в номере.
Захмелев, Андрей вооружился длинной обувной ложкой и отправился к администратору. Сначала принялся жаловаться ей на семейные трудности, а затем начал угрожать ей убийством и требовать денег. Девушка-администратор пояснила, что денег у нее нет – она сдала их в начале смены. Но дебошир не унимался, потребовал отдать ему банковскую карту. Девушка, испугавшись злоумышленника, выполнила просьбу...
Дебошир с игрушечным пистолетом в магазине в Алексине попал на видео
Подарок жене: щекинец украл с городской ёлки игрушку и бегал с ней от полиции
Поздней ночью в Щёкино при патрулировании улиц полицейские обратили внимание на мужчину, который странно себя вел вблизи городской новогодней ёлки.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, сотрудники ППС увидели, как мужчина снимает с ветки большой новогодний шар и уходит. Заметив наряд полиции, он ускорил шаг и начал убегать. Но патрульные догнали его.
Выяснилось, что мужчина украл новогоднее украшение для жены, потому что купить подарок в магазине он не мог уже из-за позднего времени.
Житель Узловой проломил стену сарая ради 300 литров домашнего вина
В Узловой полицейские задержали подозреваемого в краже. По предварительным данным, местный житель знал, что в одном из сараев женщина хранит самодельное вино. Злоумышленник решил похитить алкоголь, чтобы распить его с родственниками и знакомыми, в том числе и в период новогодних праздников.
По предварительным данным, мужчина пробрался в помещение, проломив стену. Чтобы забрать 300 литров вина, которое находилось в пластиковых канистрах, ему пришлось несколько раз возвращаться в сарай.