Самые нелепые происшествия 2019 года в Тульской области

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Ночью пьяный вломился в кафе, съел сладости и пытался сделать себе кофе

В Советском округе Тулы сильно пьяный 20-летний парень разбил стеклянную дверь продуктового магазина на ул. Первомайской и похитил оттуда еду. Сразу после этого злоумышленник таким же способом попал в соседнее кафе.



Там он попытался выпить кофе и съел сладости. Информация о происшествии поступила в полицию после срабатывания сигнализации. Незамедлительно по указанным адресам направились экипажи полицейских и Росгвардии. Молодого человека задержали и доставили для разбирательства.



В отношении подозреваемого были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».

Тульская полиция вычислила нарядных воришек с набережной

Рано утром 28 июня к точке общественного питания «Ананасовый экспресс» на Казанской набережной, подошли двое молодых людей в костюмах. По их нарядному виду и возрасту можно было с большой долей вероятности предположить, что это выпускники.

За полторы минуты злоумышленники отогнули несколько элементов рольставней торговой точки и скрылись с добычей — двумя топпингами. Группа быстрого реагирования приехала на место происшествия примерно через 5 минут, но к этому времени парочка в костюмах уже скрылась. Но воришек все же нашли

Стильный сбыт: в Туле наркодилеры прятали дизайнерские «закладки» Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области при силовой поддержке спецподразделения «ГРОМ» пресекли незаконную деятельность четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ на территории региона. В числе злоумышленников — трое 31-летних мужчин и один 33-летний.



Полицейские обнаружили и изъяли более 500 подготовленных к распространению «закладок», весы и упаковочные материалы с логотипом интернет-магазина.



Один из наркодилеров разработал собственный дизайн «закладок». Он маскировал их под камни различной окраски и размера, пакетики сахара, а также под пробки.

В Ефремове вор-неудачник в шлепках попал на видео

В Ефремове местный житель попался на месте преступления. 36-летний мужчина решил обокрасть ювелирный магазин. На дело он пошел ночью — видимо, по его предположениям, в это время суток драгоценности можно было прикарманить без особых проблем. Весь процесс попытки кражи зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина не слишком аккуратно разбил стекло входной двери и с трудом пробрался внутрь помещения.

Пошатываясь, он прошел к витринам, однако тут его ждал неприятный сюрприз — все ценности сотрудники ювелирного магазина запирают на ночь в сейф. Незадачливый вор обыскал все шкафчики, долго что-то делал возле компьютера. Ну и дождался-таки приезда полицейских и сотрудников охранной организации, которые его задержали