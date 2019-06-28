Тульская полиция вычислила нарядных воришек с набережной

Сотрудники полиции установили подозреваемых в краже из бургерной, которая была совершена сегодня утром в Туле. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, сейчас проводится процессуальная проверка и ведется вся необходимая работа по выяснению деталей произошедшего.

К слову сказать, одному из подозреваемых еще не исполнилось 18 лет.

Напомним , ранее мы сообщали о том, что в распоряжение Myslo попала запись правонарушения, совершенного рано утром 28 июня (на самом видео дата установлена неправильно. — Прим. авт.). На кадрах видно, как в 5.18 к точке общественного питания «Ананасовый экспресс», которая сейчас находится на Казанской набережной, подходят двое молодых людей в костюмах. По их нарядному виду и возрасту можно с большой долей вероятности предположить, что это выпускники.

За полторы минуты злоумышленники отогнули несколько элементов рольставней торговой точки и скрылись с добычей — двумя топпингами. Группа быстрого реагирования приехала на место происшествия примерно через 5 минут, но к этому времени парочка в костюмах уже скрылась.