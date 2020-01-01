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Первым родившимся в Туле ребенком в 2020 году стал мальчик
Image by Rainer Maiores from Pixabay

Первым родившимся в Туле ребенком в 2020 году стал мальчик

Малыш появился на свет в областном перинатальном центре всего через 20 минут после боя курантов.

В новогоднюю ночь в Тульском областном перинатальном центре появились пять малышей. По состоянию на 8 часов утра в журнале появились записи о рождении двух мальчиков и трех девочек.

Как рассказал директор областного перинатального центра Олег Черепенко, первые роды состоялись всего через 20 минут после боя курантов. Это был мальчик весом 3 кг и 150 граммов.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:38 +3
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