Рядом с бесплатным катком на пл. Ленина в Туле работает теплая галерея

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Губернский каток, созданный по инициативе губернатора Алексея Дюмина, уже третий год подряд пользуется огромной популярностью у жителей и гостей города.

«Желающих бесплатно покататься на коньках в самом центре Тулы настолько много, что часто у пункта проката коньков выстраиваются очереди. Для комфорта посетителей Алексей Дюмин поручил построить около катка теплую галерею и установить современные туалетные модули. В короткий срок у здания проката построено помещение, в котором люди могут переждать очередь. Здесь же дежурит врач», - сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В новогодние праздники желающих покататься на Губернском катке становится намного больше. Поэтому организаторы определили специальное время для самых юных жителей Тулы: ежедневно с 12.00 до 13.30 – детский сеанс.



Ознакомиться с графиком работы катка и правилах его посещения можно ЗДЕСЬ.