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Житель Узловой проломил стену сарая ради 300 литров домашнего вина
Фото pixabay.com.

Житель Узловой проломил стену сарая ради 300 литров домашнего вина

Мужчина готовился к новогодним праздникам: хотел выпить алкоголь вместе с родственниками и друзьями.

В Узловой полицейские задержали подозреваемого в краже. По предварительным данным, местный житель знал, что в одном из сараев женщина хранит самодельное вино. Злоумышленник решил похитить алкоголь, чтобы распить его с родственниками и знакомыми, в том числе и в период новогодних праздников.

По предварительным данным, мужчина пробрался в помещение, проломив стену. Чтобы забрать 300 литров вина, которое находилось в пластиковых канистрах, ему пришлось несколько раз возвращаться в сарай.

- После обращения в полицию сотрудники отдела МВД опрашивали местных жителей. Оперативникам удалось получить сведения о приметах возможного злоумышленника и сделать выводы о причастности к краже 21-летнего неработающего представителя цыганского этноса, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное изъято.

Похититель не успел выпить вино, так как решил сохранить его к предстоящим праздничным дням.

В отделе МВД России по Узловскому району выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:08 +6
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